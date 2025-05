Carcare verso il futuro: illuminazione LED per un paese più sostenibile e sicuro

Il Comune di Carcare sta per avviare un’importante trasformazione del sistema di illuminazione pubblica, grazie alla collaborazione con Enel. L’introduzione della tecnologia LED non solo migliorerà l’efficienza energetica e la sicurezza delle strade, ma contribuirà anche alla riduzione delle emissioni di CO2, un passo decisivo in un periodo di crescente crisi energetica.

Il progetto prevede la sostituzione totale dell’illuminazione cittadina, una scelta che porterà numerosi vantaggi: maggiore luminosità, durata più lunga e, soprattutto, un notevole risparmio energetico. Questa innovazione consentirà a Carcare di evitare l’emissione di 132 tonnellate di CO2 all’anno, un contributo significativo nella lotta contro il cambiamento climatico.

“Questo intervento risponde alle esigenze di un futuro più sostenibile, migliorando al contempo la sicurezza delle strade”, commenta il sindaco Rodolfo Mirri. “Confidiamo nell’esperienza consolidata di Enel nel settore dell’illuminazione pubblica per il raggiungimento rapido degli obiettivi prefissati”.

Il progetto, che avrà una durata di 15 anni e prevede un investimento di circa 2.800.000 euro, includerà la riqualificazione completa degli impianti di illuminazione. Circa 1400 corpi illuminanti obsoleti saranno sostituiti, e tutti i quadri di comando verranno aggiornati. Saranno inoltre installati 76 nuovi quadri dotati di telecontrollo, che consentiranno di monitorare l’impianto in tempo reale, regolarne l’accensione e lo spegnimento, e intervenire rapidamente in caso di guasti, assicurando così una gestione più efficiente e una manutenzione tempestiva.

Inoltre, i nuovi impianti rispetteranno le normative vigenti, garantendo una luminosità adeguata alla sicurezza e alla funzionalità. La telegestione permetterà di monitorare costantemente il sistema, ottimizzando i costi di gestione e migliorando l’affidabilità dell’illuminazione. Il progetto prevede anche la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città. Verranno installati 30 nuovi punti luce per esaltare la facciata del Palazzo Comunale, il Ponte Vecchio di Via Garibaldi e la Biblioteca Civica, dando nuova visibilità a questi luoghi simbolo di Carcare.

Con il supporto di Enel, Carcare si prepara a diventare un modello di sostenibilità e innovazione, affrontando con determinazione le sfide energetiche del presente e costruendo un futuro più verde e sicuro per tutti. Questo intervento non solo migliorerà la qualità della vita dei cittadini, ma contribuirà anche a preservare il patrimonio naturale e culturale della città per le generazioni future.