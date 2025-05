Nuove nomine e trasferimenti per la Diocesi di Albenga e Imperia.

Il reverendo can. Pierfrancesco Corsi, sinora parroco della parrocchia di San Vincenzo Ferreri in Alassio, lascia il suo incarico per diventare parroco di San Pio X in Loano.

Il reverendo sac. Joy Antony Thottamkara, diventa il nuovo parroco di San Vincenzo Ferreri in Alassio e lascia la parrocchia di San Giacomo Maggiore in Salea d’Albenga.

Il reverendo can. Antonello Dani, vicario parrocchiale di San Pio X in Loano, lascia il suo incarico per diventare il nuovo parroco di Santa Maria delle Grazie in Verzi di Loano; parimenti diventa vicario parrocchiale di San Giovanni Battista, nel medesimo comune.

Il reverendo sac. Rex Britto Anthony, è stato nominato vicario parrocchiale della Parrocchia di San Pio X in Loano e lascia ogni precedente incarico. Il reverendo sac. Pierdamiano Esposito, sinora vicario parrocchiale di Dolcedo, lascia l’incarico per diventare il nuovo parroco delle parrocchie di San Giovanni Battista in Nasino e di Nostra Signora Assunta in Castelbianco.

Le date degli ingressi verranno comunicate in un secondo momento.