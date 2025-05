Sciopero dei treni, cancellazioni e variazioni d'orario anche nel savonese

Lo sciopero nazionale dei treni dalle 9 alle 17 di oggi, martedì 6 maggio, sta avendo ripercussioni anche nel savonese.

Alcuni treni infatti hanno subito delle cancellazioni o delle variazioni.

Lo sciopero, proclamato dalle organizzazioni sindacali vede incrociare le braccia il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

La mobilitazione è stata disposta contro il grave fenomeno delle aggressioni in ambito ferroviario.



"La riunione purtroppo è stata infruttuosa anche perché dalla Regione non sono arrivate risposte concrete, ad esempio sulla proposta sindacale di aumentare il contributo regionale per rafforzare le misure contro le aggressioni e incrementare la presenza di personale a bordo treno - avevano spiegato dalla Filt Cgil la settimana post incontro - Per l’assessore le risorse previste dal contratto di servizio sono già sufficienti e spetta a Trenitalia intervenire e questo nonostante ci si trovi di fronte ad una vera e propria emergenza che andrebbe affrontata celermente e con risposte adeguate".

"Purtroppo dobbiamo anche registrare come l’assessore abbia nuovamente usato toni provocatori nei confronti nostri - avevano aggiunto dal sindacato - Ancora una volta, come già accaduto in riunioni precedenti, ha ritenuto di poter assumere toni inadeguati al proprio ruolo istituzionale, tentando di strumentalizzare la vertenza in chiave propagandistica".



I treni della lunga percorrenza sono garantiti.

"I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti" spiegano da Trenitalia.