Albenga e l’educazione alla legalità: tre eventi per sensibilizzare e coinvolgere

L’Ufficio Educazione alla Legalità del Comando di Polizia Locale di Albenga prosegue il suo impegno nella sensibilizzazione su temi fondamentali per la comunità, con una serie di manifestazioni che coinvolgeranno studenti, insegnanti e cittadini. Queste iniziative rappresentano un’importante occasione per approfondire argomenti cruciali come la sicurezza stradale, la legalità, la memoria storica e il senso di appartenenza all’Europa. L’obiettivo è accrescere il senso civico nei cittadini di oggi e di domani, favorendo la consapevolezza e la responsabilità individuale e collettiva.

Di seguito il programma delle prossime iniziative: sabato 10 maggio, alle ore 16.30, presso il Centro Commerciale “Le Serre”, verrà presentato il filmato “Sotto il Cielo d’Europa”. I disegni che andranno a comporre il filmato sono realizzati dagli alunni delle classi IV^ delle scuole primarie di Albenga e Zuccarello e dagli alunni delle classi III^, IV^ e V^ delle scuole primarie di Villanova d’Albenga. Sarà trattata la storia del popolo Brigasco che, dopo la Seconda guerra mondiale, si è trovato diviso tra tre regioni (Piemonte, Liguria e Dipartimento delle Alpi Marittime) e due nazioni (Italia e Francia) e che oggi, grazie all’Unione Europea, può liberamente spostarsi da un lato all’altro del confine senza più difficoltà.

Durante gli incontri che l’Ufficio Educazione alla Legalità del Comando Polizia Locale di Albenga organizza nelle Scuole Primarie del comprensorio, agli alunni è stato presentato, dal Commissario Gianluca Dagnino e dall’Assistente Barbara Dell’Olio, un racconto autoprodotto che ha suscitato notevole interesse non solo tra gli alunni; verrà, infatti, pubblicato in uno dei prossimi numeri della rivista dell’Unione delle tradizioni Brigasche: “A Vastera”. Alla presentazione del filmato (che in seguito verrà condiviso tra le scuole e pubblicato su YouTube) saranno presenti, oltre agli alunni e ai loro genitori, autorità civili e scolastiche e una delegazione dell’Associazione “A Vastera”.

Mercoledì 14 maggio, presso l’aula magna dell’Istituto Scolastico “Redemptoris Mater”, si terrà un incontro con gli studenti delle classi III^ medie inerente alla circolazione responsabile sulla strada. Parteciperanno, oltre al personale della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri, formatori ACI, un medico dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e il Lions Club di Albenga.

Giovedì 15 maggio, nelle vie e nelle piazze del Centro Storico, torna “4 Passi nelle Piazze”, giornata dell’Educazione Stradale e della Legalità. Nelle principali piazze ci saranno attività e giochi ludo-didattici organizzati dalla Polizia Locale, dalla Croce Bianca, dalla Protezione Civile, dalle Guardie Ambientali (Gadit), dagli alunni e insegnanti dell’I.T.I.S “Galileo Galilei” di Albenga e dell’Istituto “Giovanni Falcone” di Loano. Il tema della giornata è la solidarietà e l’appartenenza all’Europa. Alle ore 10, in Piazza San Michele, il saluto del Sindaco e l’intervento di un rappresentante dell’Associazione “A Vastera”. Fra le classi partecipanti verrà estratta una sorpresa realizzata dall’Agente Martina De Bernardis.

Queste iniziative vanno a concludere una stagione che ha visto i componenti dell’Ufficio Educazione alla Legalità affrontare tematiche di primaria importanza negli istituti scolastici, quali: le modifiche al Codice della strada, con particolare riguardo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (tema trattato negli Istituti Superiori); i comportamenti da adottare in caso di calamità naturali (trattato nelle scuole Medie). Senza, peraltro, tralasciare l’iniziativa del 25 novembre contro la violenza di genere, rivolta a tutta la cittadinanza.

Afferma il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis: “Educare alla legalità significa costruire una società più consapevole, responsabile e solidale. Albenga continua a investire nella formazione civica, coinvolgendo giovani e cittadini in iniziative che promuovano il rispetto delle regole, la sicurezza e la memoria storica. Questi eventi non sono solo momenti di apprendimento, ma occasioni per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e alla nostra identità europea. Il contributo delle scuole, delle associazioni e delle istituzioni è fondamentale per garantire che i valori della legalità e della responsabilità siano trasmessi alle future generazioni”.

Aggiunge l'assessore alla Polizia Locale, Mauro Vannucci: “Il lavoro della Polizia Locale nell’ambito dell’educazione alla legalità è essenziale per instillare nei giovani la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole e della sicurezza. Le giornate dedicate all’educazione stradale, alla circolazione responsabile e alla memoria storica sono un’opportunità concreta per comprendere che il rispetto delle norme non è solo un obbligo, ma un principio di convivenza civile e sicurezza per tutti. Ringrazio il Comando di Polizia Locale e, in particolare, l’Ufficio Educazione alla Legalità, le scuole e le associazioni che collaborano con noi per rendere possibile queste iniziative, e sono certo che continueremo a investire in questo percorso educativo”. Queste iniziative sono mirate ad accrescere nei cittadini, di oggi e di domani, un maggior senso civico e ad affermare il senso di appartenenza alla comunità.