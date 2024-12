Savona, il sindaco Russo premia il cast del film savonese "Le smodellate"

"Oggi in Comune con l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro – dichiara il sindaco Russo - ho ricevuto il meraviglioso cast del film Le Smodellate prodotto da Il Faggio Cooperativa Sociale Onlus che ha vinto il primo premio al Festival Nazionale del Cinema Nuovo di Bergamo. E’ stato un piacere e anche un onore consegnare a ciascuno degli attori e al regista Antonio Palese una targa con la quale, non solo l’Amministrazione ma tutta la città, li ringrazia per quello che hanno fatto.