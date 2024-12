Savona, recital benefico al Teatro Sacco per i 50 anni di Assonautica

In occasione del 50esimo anniversario della fondazione di Assonautica, il sodalizio organizza un recital benefico che si terrà sabato 7 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Sacco in via Quarda Superiore, Savona. L'ingresso è gratuito.

Il concerto sarà a cura della soprano Linda Campanella accompagnata dal pianista Gianluca Aschieri.

Il ricavato, ad offerta libera, sarà interamente devoluto all'Unione Italiana ciechi ed ipovedenti-Sezione di Savona.

Dati i pochi posti ancora disponibili, è gradita la conferma della partecipazione inviando un’email ad amministrazione@assonauticasv.it oppure telefonando al 019/821451.