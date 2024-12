Cgil, Cisl e Uil Liguria incontrano il presidente della Regione Bucci: “Risolvere i problemi della Liguria a partire dalla sanità”

Questo pomeriggio Cgil, Cisl e Uil Liguria hanno incontrato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci nella sede di Piazza De Ferrari. Per Cgil Cisl Uil erano presenti Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria, Luca Maestripieri Segretario generale Cisl Liguria, Luca Cerusa sub commissario Uil Liguria, Riccardo Serri Segretario generale Uiltucs Liguria

Nel corso dell'incontro sono state condivise alcune priorità rispetto ai progetti da mettere in campo per il prossimo futuro anche attraverso tavoli tematici già in essere.



Al centro delle richieste di Cgil, Cisl e Uil Liguria ci sono il lavoro di qualità, la sanità e le infrastrutture e le grandi vertenze a partire da quelle industriali: tematiche imprescindibili per l'avvio di un percorso costruttivo di dialogo “Occorrono risorse e investimenti per la sanità, per la fragile composizione del tessuto economico ligure tra piccole industrie, una grande distribuzione che dilaga a scapito del tessuto commerciale, e un lavoro ancora troppo precario e povero. Avanti con le regole e controlli per appalto e subappalti – dichiarano Cgil, Cisl e Uil Liguria - Inoltre, ci preme ricordare che nel comparto sanitario mancano all’appello 250 milioni di euro, le liste di attesa per le visite sono lunghe oltre ogni limite accettabile”.

“Senza indugio – proseguono - occorre andare avanti sulla realizzazione delle grandi opere, andare oltre il commissariamento dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e rilanciare l’industria, il commercio e il turismo”.

Occorre, infine, dare priorità ai tavoli già costituiti dai quali sono scaturiti patti importanti come quello per il lavoro nel turismo, commercio o sugli appalti. L’appuntamento è terminato con l’impegno di elaborare un calendario di incontri stringente.