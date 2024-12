Altare accoglie la nuova agente della polizia locale. Scotti: "Esperienza e idee concrete per portare nuova energia al paese"

L’arrivo della nuova agente di polizia locale ad Altare sta portando un’aria di rinnovamento e concretezza, come sottolineato dalla consigliera comunale indipendente Rita Scotti, che ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto finora.

"Una professionista con esperienza e tante idee concrete, che in pochissimo tempo ha già portato un’energia nuova nel nostro paese. Durante il nostro colloquio ha spiegato che verrà presto realizzata, in via sperimentale, una nuova area di carico e scarico per agevolare commercianti e fornitori. Questo intervento faceva parte della mia ultima proposta in consiglio comunale, purtroppo bocciata, e sono felice che finalmente si stia andando in questa direzione, che ritengo fondamentale per rispondere alle necessità del nostro territorio".

"Il suo arrivo, pur segnato da un rigore che ha generato qualche discussione tra i cittadini, sta già dimostrando quanto sia importante garantire il rispetto delle regole per migliorare la vivibilità e la sicurezza del paese. È stata proprio lei, infatti, a chiedere di estendere il servizio di vigilanza ai pomeriggi e ai weekend, assicurando una presenza costante sul territorio e orari di apertura più accessibili per i cittadini".

"Inoltre, mi ha dato grande disponibilità per quanto riguarda eventuali segnalazioni da fare, per tutto ciò che rientra nelle sue competenze. Un segnale importante di vicinanza e attenzione verso le necessità della comunità".

"In passato, il personale della polizia locale ha potuto risentire di un contesto politico-amministrativo non sempre favorevole. Mi auguro che, in questa nuova fase, si voglia cogliere l'occasione con un atteggiamento diverso e meno interferente, perché una condotta lineare, senza eccessi né in troppo né in poco, è ciò che può essere apprezzato nel lungo termine da tutti i cittadini — conclude la Scotti — È questo il tipo di approccio che Altare merita: disponibilità, competenza e una visione concreta delle necessità quotidiane. Sono convinta che con questo spirito potremo fare tanto per migliorare la qualità della vita di tutti noi".