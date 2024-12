Borgio Verezzi, l'opposizione dopo il Consiglio comunale: "Maggioranza che non trova unanimità d’intenti sulle scelte che riguardano i cittadini"

"Giovedì 28 novembre si è tenuta la seduta di Consiglio comunale a Borgio Verezzi con tanti punti all’ordine del giorno, tra i quali due variazioni al bilancio per apportare modifiche al Documento Unico di Programmazione del triennio 2025-2027. Riteniamo che la continua incertezza sulle priorità sugli interventi che riguardano il paese e le numerose variazioni al bilancio siano il sintomo di una maggioranza che non trova unanimità d’intenti sulle scelte che riguardano i cittadini". Così, attraverso una nota stampa, "Borgio Verezzi x tutti", gruppo di minoranza consiliare a Borgio Verezzi.

"La realizzazione di un sottopasso, ancora in fase di progetto e definito dallo stesso sindaco complicato, faticoso e costoso (2 milioni e 400 mila euro) sta assorbendo quasi totalmente gli sforzi della Giunta che lo ha inserito, insieme alla illuminazione di parte della passeggiata, nelle uniche due opere da realizzare nel 2025 - proseguono dalla minoranza - Il paese fatica a mantenere una sua comunità, ci sono una crisi commerciale ed abitativa importanti, impianti sportivi da riorganizzare e ristrutturare, una fragile rete idrica, un manto stradale scorticato dai lavori per la posa della fibra ottica e non ancora ripristinato. Non possiamo permetterci di impegnare un’intera legislatura e la maggior parte dei fondi comunali sulla realizzazione di un incerto sottopasso. Borgio Verezzi ha bisogno di una seria e concreta opera di manutenzione, necessaria per evitare i continui disservizi che, tra tubature rotte, asfalti da rifare, marciapiedi dissestati, ormai compaiono quasi all’ordine del giorno".

"Come minoranza non riteniamo di approvare un DUP incentrato nuovamente sulla progettazione del futuro sottopasso con i restanti lavori posticipati al 2027 ossia la realizzazione del nuovo campo sportivo di cui esiste un progetto privato/pubblico ma su cui la Giunta deve ancora decidere come e quanti fondi impegnare; l’ampliamento di Piazza Gramsci di cui sappiamo ancora troppo poco; il rifacimento del tratto di passeggiata Ex Bagni Lido-Bagni Veretium; la riqualificazione del mulino fenicio - continuano da "Borgio Verezzi x tutti" - Archiviata la questione DUP ci siamo espressi in parere positivo per l’approvazione della nuova convenzione per la tesoreria comunale e per l’acquisto di terreni adiacenti al Parco Urbano Cava dei fossili, quest’ultimo un progetto finanziato con fondi PNRR che potenzialmente potrebbe davvero diventare qualcosa di interessante e meritevole di attenzione".

"Da parte del Gruppo di Minoranza 'Borgio Verezzi x tutti' abbiamo presentato quattro interrogazioni ed una mozione. Le prime due interpellanze vertevano proprio sul progetto per il nuovo impianto sportivo e sulla situazione dell’USD Borgio Verezzi. Riguardo all’associazione abbiamo chiesto di fare chiarezza sulle posizioni dell’Amministrazione, approfittando di un articolo comparso online contenente dichiarazioni dell’attuale gestore, ma il vicesindaco Ferro ci ha liquidati con una brevissima risposta-non risposta: 'Queste dichiarazioni non meritano commenti'. Ovviamente ci siamo dichiarati insoddisfatti e rimaniamo del parere che, seppur su testate online o sui giornali, ci si possa nascondere dietro a un no-comment, in Consiglio sarebbe sempre meglio ampliare la discussione e soprattutto spiegare come stanno le cose veramente. Riguardo al progetto del Centro Sportivo Comunale, c’è stata una risposta più esaustiva che ci ha soddisfatti, naturalmente guarderemo con grande attenzione agli sviluppi e alle novità che ci saranno, ci auguriamo presto".

"Ci siamo ritenuti soddisfatti anche per la risposta dataci dall’assessore esterno Locatelli per quanto riguarda l’utilizzo dell’avanzo di bilancio che finalmente, in parte, sarà impegnato in lavori di manutenzione. Seppure siano una piccola frazione di tutto ciò di cui ha bisogno Borgio Verezzi, qualcosa si farà: rifacimento tratto di marciapiede di Via XXV Aprile dalla stazione al passaggio a livello; rinnovo dei ciottolati nelle strade del centro storico; ristrutturazione dell’ex municipio di Verezzi; nuovo marciapiede in Piazza del Commercio. Ci auguriamo che questi piccoli lavori, vedano la luce il prima possibile".

"L’ultima interrogazione era di pura natura politica, abbiamo chiesto chiarimenti alla consigliera Porrini sulla sua decisione di astenersi nell’approvazione della programmazione di bilancio avvenuta durante la scorsa seduta. Riteniamo molto importante che il Consiglio meriti qualche parola di spiegazione sul motivo della sua astensione visto che come capogruppo rappresenta la maggioranza in Consiglio. Era un documento importante per il proseguimento di questa legislatura e limitarsi all’astensione, senza una piccola dichiarazione che ne spiegasse le motivazioni, ci ha lasciati quantomeno perplessi. Che ci fossero stati attriti tra le fila della maggioranza non ci è dato sapere, ma perlomeno ora sappiamo che la Capogruppo era insoddisfatta del fatto di non sapere neanche lei l’utilizzo dell’avanzo di bilancio".

"Infine esprimiamo soddisfazione nell’aver presentato una mozione che impegna l’amministrazione a un rinnovo e messa in sicurezza del parco giochi in Viale C. Colombo, dopo aver eseguito un sopralluogo ed aver trovato giochi per bambini rotti, pavimenti in gomma dissestati, cancellate arrugginite ed addirittura fili della luce scoperti. La mozione è stata approvata all’unanimità e verranno stanziati fondi nel 2025 per un rinnovo del parco dedicato ai bambini, si inizierà con una manutenzione sui giochi e un cambio della gomma del pavimento sottostante" concludono dal gruppo rappresentato dai consiglieri Gabriele Murrighile, Chiara Salvi e Martino Marinoni.