Savona, un Natale di solidarietà con la raccolta di giocattoli organizzata dal Cral Porto

I giocattoli devono essere ovviamente in buono stato, ben tenuti e puliti. Si possono donare anche libri per bambini.

"Regaliamo un gioco a chi ne ha bisogno; insieme contro l'individualismo". È questo lo slogan del Cral del Porto per la raccolta di giocattoli di Natale, che verranno distribuiti ai bambini delle famiglie in difficoltà economica.

I giocattoli e i libri si possono portare martedì 10 e giovedì 12 dicembre al Cral del Porto, in via dei Carpentieri 1. Tutti gli oggetti saranno sanificati e consegnati gratuitamente durante la distribuzione del Circolo Operaio di via San Lorenzo.