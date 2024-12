UILDM di Albenga un corso gratuito per diventare volontari addetti al trasporto socio-assistenziale

L’associazione UILDM di Albenga, dopo l’annuncio dell’arrivo del nuovo pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, invita tutti i cittadini dai 16 ai 75 anni a partecipare al corso gratuito della durata di 16 ore per diventare volontari addetti al trasporto socio-assistenziale.

Da sempre, i volontari della UILDM di Albenga supportano non solo gli utenti, ma anche coloro che hanno più bisogno: i bambini con disabilità, che devono essere accompagnati a scuola o presso i centri diurni; gli anziani soli, che necessitano di essere accompagnati per visite mediche, esami o altro; e chiunque richieda un supporto per effettuare piccole pratiche burocratiche.

"Se hai qualche ora di disponibilità una o due volte a settimana dice la UILDM - sei in forma e desideri essere utile, ti aspettiamo per conoscere la realtà della UILDM durante la presentazione del corso, che si terrà nel mese di gennaio presso la sede di Via Roma 66 ad Albenga".

Per iscriversi alla serata di presentazione, si può passare in sede il martedì e il venerdì dalle 15 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13; in alternativa, puoi scrivere una mail a uildm.albenga@gmail.com, oppure chiamare il numero 3703349391.