"La tastiera infinita", "Solisti al pianoforte" e Domenico lannacone: gli eventi in diocesi

Nell'ambito del dodicesimo Festival Internazionale di Musica di Savona e in collaborazione con l’Accademia degli Sfaccendati di Ariccia, venerdì 6 dicembre alle ore 21, nell'Oratorio Santi Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Petronilla, in via Bartolomeo Guidobono, si terrà il concerto "La tastiera infinita", che il maestro Claudio Brizi dedicherà a Bach, Mozart e Pachelbel. Avremo l'occasione di ascoltare la "galleria armonica", uno strumento a tastiera ibrido e portatile. In esso coesistono un clavicembalo (Barucchieri 1999), un organo (Pinchi 2001), un harmonino (Debain 1870) e un pedalklavier (Pfeiffer 1870).

"Quattro tastiere, una pedaliera e infinite combinazioni di suoni: il paradiso della fantasia al servizio di dieci dita, due piedi e una mente", dice lo stesso Brizi, il quale dedica molta della sua attività allo studio e all'esecuzione di musica su strumenti antichi e particolari, di cui è anche collezionista. L'ingresso al concerto sarà gratuito. Per informazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 3887963340 o un'e-mail all'indirizzo segreteria@ensemblenuovemusiche.eu.

Sabato 7 dicembre alle ore 17, nella Chiesa Sant'Andrea Apostolo, in piazza dei Consoli, a Savona, gli allievi del Liceo Musicale Statale Giordano Bruno di Albenga si esibiranno nel concerto "Solisti al Pianoforte", promosso in collaborazione con l'associazione culturale Pro Musica Antiqua. Per informazioni è possibile telefonare al numero 019823695 oppure al 3389032349.

Domenica 8 dicembre alle ore 16, nella Chiesa Maria Ausiliatrice, in via San Giovanni Bosco, a Savona, si concluderà il ciclo di incontri "Ti leggo la vita... di don Bosco", breve viaggio nella vita e nelle opere di Giovanni Melchiorre Bosco, presbitero, pedagogo, educatore e fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, canonizzato da papa Pio XI il 1º aprile 1934. Il ciclo, condotto da don Giovanni Margara, ripercorre il periodo compreso tra la nascita e la sua ordinazione sacerdotale. L'ingresso sarà gratuito.

Lunedì 9 dicembre alle ore 20:45, a Savona, nell'Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, si terrà la conferenza "Incontriamoci in Oratorio", promossa dalla Confraternita Nostra Signora di Castello. Don Angelo Magnano illustrerà "I lavori e le conclusioni del Sinodo per una Chiesa in Cammino", il vicario generale diocesano don Camillo Podda parlerà invece della "Cultura della sinodalità e vita confraternale: nuovi impegni per nuove sfide". Graziano Interbartolo intratterrà il pubblico con un intermezzo musicale.

Contemporaneamente, a Varazze, nel Teatro Don Bosco, la Comunità Laudato sì, l'associazione di solidarietà internazionale Rete Radie Resch e il GAS-PER Gruppo di Acquisto Solidale invitano all'incontro "Prendersi cura della realtà attraverso la narrazione" con il giornalista Domenico Iannacone, noto al grande pubblico per programmi televisivi come "Ballarò", "Presa Diretta", "I dieci comandamenti" e "Che ci faccio io qui". "Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che ne accorgiamo", afferma. "Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle fra le tante cose che non valgono nulla."

"Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato, lo spinge a condividere le emozioni, i ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per quello che viene negato", dicono gli organizzatori. "Il teatro di narrazione diventa in questo modo anche teatro civile, in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste."

L'evento aprirà il ciclo "AttraversaMenti - Percorsi di cura alla ricerca di cambiamenti", patrocinato dal Comune. Il titolo evoca l'immagine del tempo di transizione che stiamo vivendo e la disponibilità a farsi attraversare dall'ascolto delle testimonianze proposte. L'iniziativa cercherà di rispondere alla domanda: "Come prenderci cura della nostra Terra, che vive i cambiamenti climatici, e cosa ciascuno di noi può fare?"

Martedì 10 dicembre alle ore 15:30, nella Basilica Santuario Nostra Signora di Misericordia a Savona, la Scuola Primaria della frazione Santuario e la Parrocchia San Bernardo proporranno un concerto di canti di Natale.