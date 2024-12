Lutto per la morte di Renato Zunino, il cordoglio del mondo politico e associazionistico savonese

Si stanno susseguendo nelle ultime messaggi di cordoglio e di ricordo da parte del mondo politico e dell'associazionismo nei confronti di Renato Zunino, ex sindaco di Celle Ligure per 6 mandati ed ex presidente dell'Anpi cellese e provinciale, scomparso all'età di 75 anni.

"Il Presidente della Provincia di Savona, tutta l'Amministrazione e i dipendenti si stringono in questo momento di dolore alla famiglia e alla comunità di Celle Ligure per l’improvvisa scomparsa di Renato Zunino, storico e appassionato Amministratore, già Sindaco di Celle Ligure e Consigliere Provinciale" dicono da Palazzo Nervi.

Ancora incredulo il ricordo espresso dal Presidente Olivieri, sindaco di Calizzano: "Ho avuto modo di conoscerlo e di lavorare con lui molto proficuamente sia da Sindaci entrambi, sia condividendo la rappresentanza del territorio savonese nel Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, per quasi due anni. Indimenticabile la determinazione e la passione sempre riposta nel suo impegno amministrativo, che conserverò nel ricordo con grande stima ed affetto".

"Renato Zunino è stata una delle figure più importanti non solo per il PD ma per tutto il mondo politico del savonese negli ultimi decenni. Ci mancheranno le sue doti di dirigente politico e di amministratore pubblico e le sue grandi qualità umane, che bene conosce chi ha avuto la fortuna di collaborare con lui. Ci mancheranno il suo equilibrio, la sua saggezza, la sua fermezza che sapeva coniugare con toni sempre pacati e una grande capacità di sdrammatizzare le situazioni più tese. Ha insegnato tanto a tutti noi. Ci mancherà molto. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore" dicono dal Pd provinciale, partito al quale Zunino era iscritto da anni.

"La comunità di Italia Viva Savona si stringe con affetto alla famiglia del caro Renato Zunino. Tanti di noi hanno avuto la fortuna di essergli a fianco in molti anni di comune militanza nel centrosinistra. Ricordiamo il suo impegno per il bene comune e la passione con cui sapeva mettere tutte e tutti al centro del suo agire. Il nostro affetto va anche alla comunità di Celle Ligure che ha avuto l’onore di averlo per ben 6 volte come Sindaco e compagno di viaggio" ha dichiarato Matteo Calcagno, presidente provinciale di Italia Viva Savona.

"A nome del Consiglio Direttivo e di tutta la Sezione Aned Savona ANED -Imperia e Provincia , voglio porgere le mie più sentite condoglianze , per la scomparsa di Renato Zunino che lo vide per sei mandati Sindaco di Celle Ligure, importante Uomo delle Istituzioni, storico dirigente del PCI e in carica da Presidente Provinciale dell' ANPI Savona Com. Provinciale - il cordoglio di Simone Falco, Presidente della Sezione Aned Savona - Imperia - Oggi personalmente, ma come per l'intera Comunità Antifascista perdiamo un Amico e un Grande compagno, che ci ha visti impegnati tutti insieme nel ricordo dei valori della Lotta di Liberazione e nella difesa dei principi cardini della nostra Carta Costituzionale. Ai suoi familiari e a tutti gli iscritti ANPI della Provincia di Savona rinnovo la vicinanza dell'Aned".

"La notizia della scomparsa del presidente provinciale dell'ANPI Renato Zunino avvenuta in circostanze di vera e propria tragedia rappresentano un lutto e un grande dolore per l'antifascismo e la democrazia della nostra provincia. Renato Zunino era stato lo "storico" sindaco di Celle Ligure: da giovane protagonista della vita pubblica aveva compiuto quella che poteva essere considerata una vera e propria "impresa": la lista del PCI da lui capeggiata aveva sconfitto, nelle elezioni del 1975, quella della Democrazia Cristiana e successivamente il consiglio comunale (non esisteva l'elezione diretta) lo aveva eletto sindaco, il primo non democristiano nella storia di Celle. Quella vicenda era rimasta per Renato quasi un vero e proprio "marchio di fabbrica" di una idea di rinnovamento della politica, della freschezza e della capacità che i giovani comunisti di allora avevano saputo imprimere nell'amministrazione pubblica - il ricordo de "Il rosso non è il nero" - Renato godeva di una grande popolarità che nasceva spontanea dall'animo della gente in tempi in cui l'agire politico godeva di grande considerazione pubblica. Rieletto sindaco di Celle in diverse occasioni anche con intervalli aveva sempre rappresentato il saldo punto di riferimento per il suo paese mentre si muoveva in un percorso politico di alto livello nella sinistra savonese: dal PCI al PDS e poi al PD aveva ricoperto diversi incarichi sempre tenendo fermo il valore unitario ( nella tormentata vicenda dello scioglimento del PCI aveva aderito alla mozione di Bassolino che intendeva gettare un ponte fra le due anime: quella del Sì alla proposta di Occhetto e quella del "No")".

"In tempi più recenti l'incarico di presidente provinciale dell'ANPI, assolto con la consueta dinamicità, presenza in tutte le iniziative, vero e proprio "centro motore" tutte le attività della gloriosa associazione partigiana tenendo fermi i grandi valori di solidarietà, uguaglianza democrazia insiti nella vocazione antifascista. All'improvviso la ferale notizia: incomprensibile per noi che lo abbiamo conosciuto e gli siamo stati compagni di impegno e di lotta" concludono dall'associazione savonese.