Savona, un albero di Natale fatto con caschi da cantiere per sensibilizzare sulla sicurezza sul lavoro

A fine ottobre 2024, si registrano 890 morti sul lavoro in Italia, con un incremento di 22 vittime rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+2,5%). Un fenomeno che è ormai una vera e propria piaga sociale.

Per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della sicurezza sul lavoro, Anmil ha proposto al Comune l'installazione di un albero di Natale realizzato con caschi da lavoro, che sarà posto in piazza del Brandale.

Il progetto rientra tra le attività della Fondazione Anmil “Sosteniamoli subito” (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), nata nel 2005 per aiutare le vittime del lavoro e le loro famiglie. L'iniziativa di sensibilizzazione si chiama “Un Albero per la Sicurezza” ed è stata ideata dal Maestro Francesco Sbolzani.

La Fondazione Anmil ha chiesto il patrocinio del Comune di Savona e la concessione di un’area centrale della città per l’installazione dell’albero durante il periodo natalizio. La proposta prevede l’utilizzo di caschi anti-infortunistici usati, principalmente gialli, ma anche neri e rossi (questi ultimi a simboleggiare i caduti sul lavoro), disposti su una rete metallica con una base di almeno 2 metri e un’altezza minima di 3 metri. L’albero sarà completato con una targa plastificata che indicherà il progetto e il nome dell’artista e sarà posto nell'area dei Giardini Lorenzo Isnardi, di fronte all’ingresso del Mercato Civico in via Giuria.