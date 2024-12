Vado Ligure, il comune accelera su via dei Tedeschi: cantiere attivo anche al sabato

Continueranno anche al sabato i lavori per la sistemazione di via dei Tedeschi a Segno, dopo la frana causata dall’allerta meteo di ottobre. Lo annuncia il sindaco di Vado Ligure, Fabio Gilardi, intenzionato a fare tutto il possibile perché l’intervento venga completato in tempi rapidi.



“Per risolvere la problematica di via dei Tedeschi abbiamo stanziato denari importanti” ricorda il primo cittadino. Che poi spiega: “Anche a seguito della variazione di bilancio abbiamo incontrato la ditta e la direzione lavori, chiedendo di accelerare i lavori mantenendo operativo il cantiere anche al sabato. Il nostro compito ora sarà quello di incontrare l’impresa una volta alla settimana per fare costantemente il punto sui lavori e su eventuali criticità che dovessero emergere”.



“Non appena saranno risolte le problematiche della prima messa in sicurezza, la strada verrà riaperta” garantisce Gilardi. Per quanto riguarda le altre situazioni critiche createsi con l'allerta meteo, è stato completato l'intervento in via Rossini mentre negli altri casi sono in corso gli studi tecnici propedeutici o i lavori, con gli operai all'opera per risanare le situazioni sparse sul territorio.