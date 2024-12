Andora, il 10 dicembre “Prevenzione alla violenza di genere: strategie quotidiane”

Il Comune di Andora, attraverso il suo Assessorato alle Politiche Sociali, e lo Zonta Club Alassio-Albenga uniscono le forze per promuovere la prevenzione alla violenza di genere con un evento che coinvolgerà insegnanti, studenti e genitori.

L’appuntamento, intitolato “Prevenzione alla violenza di genere: strategie quotidiane”, si terrà martedì 10 dicembre alle ore 18 presso la Sala Consiliare di Palazzo Tagliaferro, ad Andora. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Le parole che fanno male” e nei 15 giorni di attivismo dello Zonta International contro la violenza sulle donne, una campagna globale per sensibilizzare e agire contro questo fenomeno.

Un programma ricco di interventi autorevoli. A introdurre la serata saranno: Monica Risso, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Andora, Maria Grazia Timo, presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga. La conferenza vedrà l’intervento di Gabriella Marano, psicologa e consulente della famiglia Cecchettin.

L’incontro è aperto al pubblico e vuole rappresentare un momento di riflessione, dialogo e condivisione per costruire una società più consapevole e attenta. La partecipazione delle famiglie e delle scuole è particolarmente importante per raggiungere l’obiettivo di prevenire e contrastare la violenza di genere, promuovendo il rispetto reciproco già nelle nuove generazioni. Un evento da non perdere per chiunque voglia essere parte del cambiamento.