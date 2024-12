Cena di Natale per il Milan Club Alassio: i fondi saranno donati al Centro Antiviolenza Gentileschi

Il presidente del Milan Club Alassio, Moreno Berto e il suo direttivo organizzano lunedì 16 dicembre la "Cena di Natale" presso il ristorante La vecchia Maremma all'Hotel Toscana in via Flavio Gioia. “A grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno si replica”, commenta Berto.

Durante la serata saranno estratti numerosi premi offerti dalle più generose attività alassine.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi che offre assistenza psicologica e legale a donne vittime di violenze su tutto territorio ligure, grazie al personale volontario della sede di Albenga, che si occupa della zona tra Alassio e Finale.

Allieterà la serata il re del karaoke Giacomo Aicardi che farà cantare e divertire con la sua travolgente simpatia.

Per questioni organizzative, chiediamo cortesemente un rapido riscontro per confermare la vostra gradita presenza ai numeri indicati sulla locandina (in gallery).