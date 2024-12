Varazze, lutto per la scomparsa di Mimmo Tomaso Craviotto

Varazze in lutto per la scomparsa all'età di 88 anni di Mimmo Tomaso Craviotto

Noto scultore, varazzino di nascita e "canavesano" d'adozione era noto per la sua attività artistica, aveva infatti realizzato innumerevoli mostre collettive e personali.

Lascia numerose opere sparse per l'Italia, Francia e Germania, attraverso le quali ha trattato temi sentimentali, sociali e religiosi esprimendosi perlopiù con la scultura lignea.

Tra queste, quella raffigurante un fiore bruciato, sul Monte Beigua, dedicata ai piloti del Canadair che persero la vita durante lo spegnimento di un incendio nel savonese.

Nella cittadina rivierasca era noto anche per aver prestato servizio come Vigile Urbano negli anni '60 - '70 e per aver fatto parte, nello stesso periodo, della Compagnia Filodrammatica del Teatro Don Bosco.

Il funerale verrà celebrato martedì alle 15.00 nella Parrocchia di Loranzè in provincia di Torino, dove l'artista viveva con la famiglia.