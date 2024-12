Pomeriggi Musicali di Finale Ligure: il 14 dicembre appuntamento con il pianista Bruno Canino

Si conclude la prima parte dei Pomeriggi Musicali di Finale Ligure con un ospite d’eccezione: il grande pianista Bruno Canino si esibirà sul palco dell’Auditorium Destefanis di Finalborgo il prossimo Sabato 14 Dicembre alle ore 16:30, insieme al flautista Pino Nese.

Canino è considerato uno dei più grandi pianisti contemporanei, portando con sé oltre cinquant'anni di carriera di successo. Ha suonato con le più importanti orchestre del mondo e ha incantato il pubblico con le sue esecuzioni sensibili e precise. Ha collaborato con artisti come Severino Gazzelloni, Salvatore Accardo, Uto Ughi e David Garrett. Tra le sue registrazioni più importanti ricordiamo: le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach, l'integrale dell'opera pianistica di Alfredo Casella e la prima integrale pianistica di Claude Debussy su compact disc.

Tiene regolarmente corsi di perfezionamento nelle istituzioni musicali in tutto il mondo. Attualmente è docente presso la Scuola di musica di Fiesole. E’ stato direttore musicale della Biennale di Venezia.

Il concerto di sabato 14 Dicembre si intitolerà “Da Mozart a Poulenc” e ci proporrà alcune delle pagine più significative del repertorio per flauto e pianoforte nell’Europa tra la fine del ‘700 e il ‘900. Il programma è caratterizzato dalla presenza delle sonate di due autori di cui sono ricorsi da poco gli anniversari della morte: i 60 anni per Poulenc ed i 70 anni per Prokofiev.