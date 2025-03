Feglino, addio casellante. Lo svincolo dell'A10 va verso la completa automatizzazione nel 2026: cominciati i lavori

Il percorso è appena iniziato ed è ancora lungo ma, entro il 2026, anche il casello autostradale di Feglino dovrebbe diventare completamente automatizzato.

Sono infatti cominciati nei giorni scorsi i lavori sono propedeutici all'adeguamento dello svincolo, una sorta di "unicum" sulla rete autostradale ligure. Oltre all'ormai nota e inusuale capacità di fungere da svincolo solamente da e per Savona, quello dell'entroterra finalese è rimasto uno degli ultimi caselli con la presenza h24 di un addetto al pagamento, indispensabile anche per l'uscita dei veicoli dotati di Telepass.

L'uscita per chi proviene da Savona sarà chiusa per le opere necessarie ad adeguare la rampa relativa con l'uscita vietata fino a mercoledì 16 aprile. Rimane invece regolarmente aperta l'entrata.

"In questo lasso di tempo - spiegano inoltre dall'Amministrazione comunale - dovrebbero ultimarsi i lavori in corso sul tratto autostradale per l'adeguamento della galleria Rocca Carpanea tra Finale e Feglino, cantiere importante che sta creando notevoli disagi con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Siamo in continuo contatto con la società concessionaria per cercare di limitare i disagi conseguenti le attività programmate".