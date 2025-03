Finale, l'8 marzo della rassegna "Un libro, un autore" dedicato alla figura di Rosa Genoni

Nella Giornata Internazionale della Donna, il ciclo di incontri "Un libro, un autore" organizzato dall'Associazione Culturale Cento Fiori nell'omonima libreria di via Ghiglieri a Finale Ligure vedrà un appuntamento che unirà cultura, memoria e impegno sociale proprio nel nome di una protagonista della storia italiana fornendo uno e più spunti di riflessione sul ruolo delle donne nella società.

Protagonista dell’evento sarà la scrittrice Elisabetta Bertolotti, che presenterà il suo saggio "La moda come impegno sociale. Rosa Genoni", edito da Prospettiva Editrice. Un appuntamento significativo nella giornata dedicata alle donne, incentrato sulla figura di una pioniera del Made in Italy, nonché instancabile attivista per i diritti delle donne.

Sarta, stilista e insegnante, ma anche scrittrice e giornalista, Genoni si batté nei movimenti socialisti a fianco di figure come Anna Kuliscioff per la riduzione dell’orario di lavoro, il congedo di maternità e il diritto all’istruzione femminile.

Il libro ripercorre la sua straordinaria vita, dall’infanzia di umili origini in Valtellina fino al successo come stilista a Milano, dove nel 1906, all'Esposizione Internazionale del Sempione, ottenne riconoscimenti per il suo contributo innovativo alla moda italiana. Ma la sua attività non si fermò al mondo della sartoria: partecipò ai congressi femminili internazionali, promuovendo la pace e la giustizia sociale, e negli anni ’30, in contrasto con il regime fascista, si trasferì a Sanremo, dove si dedicò all’agricoltura biodinamica, coerente con i suoi ideali di rispetto per la natura e l’essere umano.

Elisabetta Bertolotti, scrittrice e storica, porterà il frutto delle sue ricerche per raccontare una donna fuori dal comune, che ha lasciato un segno nella storia italiana tenendo viva la memoria di chi ha lottato per l’uguaglianza e i diritti.