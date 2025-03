La Provincia chiede aggiornamenti sullo stato di emergenza per le ultime alluvioni nel Savonese

La Provincia ha richiesto formalmente alla Regione un aggiornamento sulla procedura relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi calamitosi di portata eccezionale che hanno colpito il territorio tra il 5 settembre e il 27 ottobre 2024.

“Grazie all’immediata azione intrapresa dagli amministratori savonesi, per il tramite di una sinergia tra enti territoriali, è stato possibile ripristinare in tempi rapidi le condizioni di sicurezza compromesse dagli eventi atmosferici di eccezionale intensità. In particolare, si è intervenuti sulla viabilità e sulle infrastrutture, garantendone la piena funzionalità attraverso risorse proprie e l’accensione di mutui per un ammontare complessivo di due milioni di euro solo per la Provincia di Savona. A fronte dell’impegno messo in campo per gestire le emergenze in tempi rapidi, il 31 ottobre scorso è stata formalmente presentata al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza, basata su schede tecniche dettagliate relative ai danni subiti dal patrimonio pubblico”. In evidenza del lasso di tempo intercorso e alla luce dell’avvio delle attività ispettive e ricognitive da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la valutazione dell’entità del danno, nonché in considerazione delle difficoltà persistenti e dell’urgenza di ottenere risorse per il riequilibrio del territorio, il presidente Olivieri ha sottolineato la necessità di acquisire un aggiornamento sullo stato della procedura in itinere.

“Nel solco di un’azione condivisa con gli amministratori e i sindaci, si valuta l’opportunità di un’iniziativa congiunta per sollecitare un’accelerazione dell’iter procedurale. Al contempo, si auspica un intervento diretto della Regione Liguria affinché vengano adottati con celerità i provvedimenti necessari alla formale dichiarazione dello stato di emergenza e all’assegnazione delle risorse economiche indispensabili per sciogliere le attuali e oggettive criticità”, conclude il presidente Olivieri.