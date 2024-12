Calcio. Letimbro - Savona non si giocherà al Bacigalupo: "Una sede alternativa è in corso di valutazione"

Dopo il taglio del nastro nel match di ieri pomeriggio tra la Letimbro e il Masone, non ci sarà il ritorno del Savona FBC nello storico campo di casa.

La partita in calendario tra poco meno di due settimane sarà con tutta probabilità disputata in un campo alternativo. A spiegarne i motivi è stato l'assessore Francesco Rossello: "Dopo 5 anni, il Bacigalupo è tornato ad ospitare una partita di calcio e la Letimbro, ultima in classifica ad 1 punto, ha battuto 1-0 il Masone, terzo in classifica. Saranno stati gli spalti imponenti (anche se vuoti), il passaggio nel tunnel che ha sempre fatto paura a tutti, gli spiriti dei grandi giocatori che hanno calcato quel campo, fatto stà che il calcio è tornato al Bacigalupo e il Bacigalupo lo ha ringraziato con una specie di magia - ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello - Non è mia abitudine enfatizzare le situazioni, il Bacigalupo, per tornare ad essere quello di una volta, ha ancora bisogno di tempo tanto che, ad esempio, non sarà ancora pronto per ospitare un evento con tanto pubblico come quello previsto per Letimbro Savona, prevista per il 22 dicembre che, quindi, si dovrà giocare da un’altra parte.

Però bisogna anche guardarsi indietro. Da foresta incolta e abbandonata, lo stadio ha riaperto, ha cominciato ad ospitare il pattinaggio, poi il rugby e gli allenamenti di calcio, oggi le prime partite di calcio. E domani? Intanto andiamo avanti. La partita di ieri insegna a tutti noi che se non si demorde, si possono raggiungere anche traguardi impensabili". Così ha concluso savonese che ha ricordato anche i risultati positivi nel weekend di tutte le compagini savonesi (dalla Promozione con il Legino, passando per il Savona e lo Speranza in Prima Categoria e la Veloce in Seconda, unica sconfitta la Priamar)".

La conferma è arrivata anche dal presidente della Letimbro, Antonio Vitiello: "Nelle prossime ore ci riuniremo e decideremo il da farsi, al 99% disputeremo la partita su un campo alternativo. Stiamo valutando diverse opzioni, alla ricerca di un impianto che possa garantire una bella cornice di pubblico".