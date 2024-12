La danzatrice ipovedente savonese Ginevra Accoto ospite della UICI di Catanzaro

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, sezione territoriale di Savona, comunica che la danzatrice ipovedente, Ginevra Accoto, di 14 anni, pluricampionessa italiana di danza sportiva in carrozzina, sarà ospite, accompagnata dalla sorella Martina (10 anni) e dalla migliore amica Selvaggia Aspetti, in occasione della festa di Santa Lucia, durante una serata benefica organizzata presso il Politeama Foglietti, ospite di UICI sezione di Catanzaro.

Ginevra ha iniziato a danzare quando aveva solo 4 anni e, da cinque anni, è inserita in un progetto di danza inclusiva rivolto a minori con diverse disabilità, nell’ambito dell’azione progettuale Yes! We CAN Dance 2.0 per il Patto Disabili di Regione Liguria, di cui è capofila l’associazione savonese Seconda Stella a Destra Odv.

“Veder crescere un progetto di danza di così grande impatto e bellezza, che vuole creare una rete sociale di autentiche amicizie e concreta inclusione anche tra le nostre famiglie”, comunica Francesca Sessa, presidente di Seconda Stella a Destra e mamma di Ginevra, “è qualcosa che non ci aspettavamo accadesse. Dietro queste tre ragazze ci sono più di 30 danzatori con abilità e diverse abilità che, attraverso la danza inclusiva, stanno crescendo come individui capaci di sostenersi ed esserci reciprocamente anche fuori dalla palestra”.

“La rete di collaborazioni intorno a una progettualità di sport che include è necessaria in ogni regione, ma si costruisce negli anni, permettendo continuità, nuove azioni e prospettive”.

“Ginevra”, continua Luisella Frumento, vicepresidente della ASD Semplicemente Danza di Savona, dove è tesserata, “ha tanto entusiasmo e determinazione. Si impegna e frequenta costantemente gli allenamenti, ottenendo grandi risultati anche in competizioni nazionali open, cioè contro adulti. Sono molto orgogliosa del settore di danza paralimpica che si è sviluppato all’interno di Semplicemente Danza: i nostri atleti stanno facendo progressi incredibili, sia dal punto di vista fisico, sia da quello psicologico e relazionale. Sono molto contenta che Ginevra, insieme alle altre due nostre atlete, sia stata convocata dall’Unione Ciechi di Catanzaro per portare avanti il messaggio che, anche con la disabilità, è possibile fare attività sportiva”.

Conclude il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Andrea Bazzano: “È un grande onore e un grande risultato che una nostra socia partecipi a questo evento organizzato dalla nostra Unione Italiana Ciechi. Non rimane che fare un grosso in bocca al lupo alla nostra Ginevra e alle sue ballerine, e ringraziare le famiglie e le associazioni a sostegno, sia per questa serata sia per le sue sfide future”.