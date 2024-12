Ex Arcos, è ancora scontro tra le minoranze di Albissola. "Tradizione e Futuro": "Giallombardo ormai sparito, sfrutta il nostro lavoro"

È nuovamemte scontro all'interno della minoranza consiliare di Albissola Marina. Dopo la decisione dell'ex candidato sindaco Roberto Giallombardo di uscire dal gruppo "Albissola Tradizione e Futuro" per creare il gruppo "Vince Albissola", la sua vicinanza al vicesindaco e assessore Luigi Silvestro nel sopralluogo per i lavori nell'area ex Arcos di Grana hanno creato malumore nell'opposizione composta dai consiglieri Giovanni Siri (capogruppo) Deborah Borghi e Michela Moretti Girardengo.

"Per quanto reale la sua presenza al sopralluogo, ci preme sottolineare che, come da interrogazione presentata in Comune in data 22 novembre e pubblicata dal vostro giornale tre giorni dopo, la richiesta di attenzione e di intervento nei confronti del verde della zona in oggetto è stata portata avanti dal gruppo Consigliare Albissola Tradizione e Futuro e non dal “Gruppo” consigliare “Vince Albissola” di Giallombardo - spiegano dall'opposizione - Giallombardo che, ormai sparito da Albissola, sfrutta il nostro lavoro e la nostra attenzione nei confronti del paese per ricostruirsi quella credibilità che ha ormai perso da tempo, ma lo conosciamo e sappiamo come si comporta. Il contenuto del vostro articolo testimonia, se ancora ce ne fosse bisogno, l’opportunismo e l’egocentrismo che caratterizza Giallombardo e che è sempre ben presente nel suo finto operato".

"Non ci stupisce la vicinanza di Giallombardo al Vice Sindaco: non è un segreto infatti che sia, alla prova dei fatti, un consigliere di maggioranza ed i suoi interventi in Consiglio Comunale non fanno altro che dimostrarlo - continuano Siri, Borghi e Moretti Girardengo - Chissà se il Presidente del Consiglio Comunale Bricco (carica inutile in un comune piccolo come Albissola e per la quale percepisce 400,00 euro al mese), oltre a farsi i selfie con Giallombardo e Silvestro abbia risolto i problemi inerenti le convocazioni dei Consigli Comunali. Convocazioni che il consigliere del nostro gruppo Michela Moretti Girardengo sistematicamente non riceve".