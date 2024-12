Savona, il consigliere regionale Casella incontra il sindaco Russo: rigassificatore, Aurelia Bis e sanità i temi affrontati

Uno dei temi ancora aperti è quello del rigassificatore. "Sul rigassificatore – prosegue Casella – attendiamo dal neo presidente Bucci provvedimenti ufficiali per concretizzare la contrarietà annunciata nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le opere pubbliche, auspichiamo venga trovata una soluzione per concludere in tempi rapidi il primo lotto dell'Aurelia Bis, attualmente bloccato, e sosteniamo la realizzazione del raddoppio ferroviario tra Savona e Ceva, un intervento che porterebbe benefici agli abitanti e alle imprese della Val Bormida, al sistema portuale e al turismo rivierasco".

Altro tema cruciale è la sanità, in piena riorganizzazione con l'applicazione del PNRR, che prevede la realizzazione di case e ospedali di comunità e centrali operative territoriali, oltre a interventi sulle liste d'attesa e sulla carenza di personale. "Sulla sanità, condividiamo l'esigenza di una visione strategica per gli ospedali savonesi – dichiara Casella – per ridare ai cittadini un'assistenza sanitaria dignitosa, venuta a mancare in questi anni. Ho dato al sindaco la mia totale disponibilità su queste sfide e ho assicurato il mio massimo impegno per contribuire a un esito positivo".