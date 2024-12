Albenga, nuovo asfalto in via Cavour nella frazione di Campochiesa

Il comune di Albenga informa che da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre la ditta Icose, incaricata da Edigas, interverrà scarificando e riasfaltando via Cavour nella frazione di Campochiesa.

Si tratta di un intervento previsto, come da regolamento, per i ripristini manomissioni suolo pubblico a seguito della sostituzione della condotta gas realizzata nel mese di maggio.

“A fronte di qualche giorno di disagio per i residenti, avremo una strada completamente riasfaltata e più sicura - commenta il presidente del Consiglio comunale e delegato alla frazione di Campochiesa Alberto Passino - I ripristini dopo le manomissioni di suolo pubblico effettuate per il passaggio dei sottoservizi sono particolarmente importanti e ringrazio sin d’ora la ditta Icose che con grande professionalità eseguirà la completa riasfaltatura della via principale del borgo”.