Nuovo regolamento albo fornitori telematico di ARTE Savona

ARTE Savona, ai sensi dell’art. 50 D.lgs. 36/2023, utilizza per esperire gare telematiche la Piattaforma Telematica di ARIA Lombardia (Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia), denominata SINTEL.

Con decreto n. 217 del 27.12.2019 veniva istituito l’albo fornitori telematico di ARTE Savona ed approvato il regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco telematico di operatori economici per le procedure negoziate ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che annullava e sostituiva il “Regolamento per la tenuta e l’utilizzo dell’albo fornitori” approvato con decreto n. 415 del 29.12.2017. Successivamente, il portale Sintel di ARIA S.p.a., a seguito delle disposizioni della D.G.R. n. XI/4391 di Regione Lombardia del 10/03/2021, ha introdotto, a far data dal 28.04.2021, un nuovo elenco fornitori telematico che prevede, in particolare, nuove modalità di iscrizione all’elenco fornitori telematico, con accorpamento delle fasi di qualificazione e accreditamento nell’unica fase dell’“Iscrizione”.

L’azienda, pertanto, con decreto n. 151 del 25.06.2021, ha approvato il nuovo “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco telematico di operatori economici per le procedure ex art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..” A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici – D. Lgs. n. 36 del 31.3.2023 – e del Correttivo – D. Lgs. n. 209 del 31.12.2024 – si è reso necessario un ulteriore aggiornamento del succitato regolamento e, con decreto n. 144 del 11.06.2025, è stato adottato il nuovo “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco telematico di operatori economici per le procedure ex art. 50 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..”

Si evidenzia che per l’iscrizione all’albo di ARTE Savona è necessario, tra l’altro, compilare e sottoscrivere il modello A) e caricare su Sintel tale modello, che costituisce la documentazione specifica per ARTE Savona.

Il suddetto regolamento – approvato con decreto n. 144 del 11.06.2025 – è pubblicato, ai sensi della vigente normativa, sull’albo di ARTE Savona, sull’albo pretorio del Comune di Savona e sul sito di A.R.T.E. Savona (www.artesv.it), nella home page, sezione Albo Fornitori (in alto nella barra orizzontale) e nella sezione Amministrazione trasparente – Disposizioni generali - Atti e Regolamenti interni e Bandi e contratti - Documenti sul sistema di qualificazione degli operatori economici, dove sarà sempre disponibile per la consultazione.

In considerazione di quanto sopra, si invitano tutti gli operatori economici a registrarsi sul sistema Sintel e ad iscriversi all’elenco fornitori telematico di Sintel, nonché gli operatori economici “registrati” sul sistema Sintel e “iscritti” all’elenco fornitori telematico di Sintel a depositare la documentazione specifica per ARTE Savona (modello A).

Si informano gli operatori economici che, per mantenere lo stato di “iscritto” all’elenco telematico di Sintel, è necessario rinnovare l’iscrizione e, quindi, lo stato di “iscritto”, ogni sei mesi o comunque secondo le modalità e le tempistiche previste dalle guide e dai manuali aggiornati di Sintel. Inoltre, per essere invitati dall’azienda alle procedure di affidamento ex art. 50 del D.lgs. 36/2023 – procedure negoziate ed affidamenti diretti – è necessario che anche la documentazione specifica per ARTE Savona (modello A), caricata sul sistema Sintel, venga rinnovata ogni sei mesi.

Per ogni eventuale informazione e/o problematica, si invita a contattare direttamente gli addetti alla piattaforma ai contatti indicati nel suddetto sito.

Si evidenzia che, oltre alla registrazione al portale Sintel, si dovrà procedere all’“iscrizione” all’elenco fornitori telematico di Sintel (nelle categorie di interesse), mediante in particolare la compilazione e la sottomissione del nuovo “Modulo di iscrizione” di Sintel, nonché al caricamento, nella sezione => Classe di certificazione => Documenti specifici per iscrizione ad elenchi/albi di operatori economici => Documentazione per ARTE Savona*, di tutta la documentazione prevista nel regolamento (modello A).

Nel suddetto sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria – Help - Guide e manuali – Operatore economico - Sintel sono disponibili manuali/guide.

Di seguito il link alla pagina web della Piattaforma Telematica Sintel di ARIA, utile alla presentazione della relativa domanda di iscrizione: ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home.

L’ufficio di riferimento è Segreteria Generale URP Appalti e Contratti (n. tel. 019.8410248/260).