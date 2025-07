Cedimento del sottosuolo stradale, messa in sicurezza urgente in via Piave a Vado

A causa di un cedimento improvviso del sottosuolo stradale, da ieri il Comune di Vado ha disposto un intervento urgente di messa in sicurezza in Via Piave.

La strada resterà aperta, ma la viabilità subirà modifiche temporanee per consentire i lavori in piena sicurezza.

"Sarà garantito il doppio senso di marcia, con possibili restringimenti della carreggiata e presenza di segnaletica specifica in loco - spiegano dal Comune - L’intervento proseguirà per il tempo strettamente necessario. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione".