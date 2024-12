Savona, Campanassa: "Ecco la casella di posta elettronica per raccogliere i 'mugugni' dei savonesi"

"Mugugno, brontolio, espressione di scontento e di protesta". Per i savonesi non ci vuole certo la Treccani per sapere cos'è il mugugno, quel brontolio che nella giornata del Confuoco viene addirittura istituzionalizzato.

Domenica 22 dicembre, in occasione del Confuoco 2024, saranno sottoposti al sindaco Russo i mugugni che serpeggiano in città. La Campanassa, pur essendo un'associazione che preserva la tradizione, apre alle nuove tecnologie con un indirizzo mail per i mugugni da girare al sindaco.

"Vista la positiva esperienza del 2023 – spiega la Campanassa – il Consiglio Grande ha deciso di mettere a disposizione anche quest’anno un canale per dare l’opportunità, ai cittadini interessati, di esprimere tramite A Campanassa i propri 'mugugni' nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Allo scopo, è stata mantenuta aperta la seguente casella postale: mugugni.savona@libero.it, alla quale chiunque può inviare proteste, lamentele, reclami e rimostranze relativi a circostanze riguardanti la collettività, oppure a scelte e azioni dell’attuale Amministrazione che non sono condivise".

Per garantire la massima libertà, la Campanassa prevede anche mail anonime, ma, naturalmente, gli interventi dovranno essere seri ed espressi in maniera cortese. "Ogni mail contenente volgarità – dice la Campanassa – offese alla persona o che si riferisca a situazioni individuali sarà immediatamente cestinata".

Tra i mugugni pervenuti ne saranno scelti alcuni, a insindacabile giudizio degli incaricati dal Consiglio Grande, e saranno presentati al Sig. Sindaco il giorno del Confuoco.

"È sottinteso che A Campanassa – spiega l'associazione – con la trasmissione dei mugugni scelti, non assume alcuna responsabilità o condivisione di quanto rivolto all’Amministrazione Comunale, trattandosi di mera attività di servizio nel rapporto Cittadino-Municipalità".

"Per noi liguri il 'mugugno' è sacro – conclude la Campanassa – secondo un detto popolare, i marinai di un tempo preferivano ricevere una paga inferiore, ma con libertà di lamentarsi, anziché una paga maggiore, ma col divieto di farlo. Per cui: mugugnè, gente, mugugnè".