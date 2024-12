Ortovero inaugura la panchina arancione per “Un futuro senza violenza di genere”

Inaugurata domenica 8 dicembre a Ortovero la prima panchina arancione proposta dallo Zonta Club di Alassio-Albenga.

"Arancione, non rossa. La panchina rossa è commemorativa delle vittime di femminicidio, mentre l'arancione è il colore individuato dall'ONU quale simbolo di futuro luminoso e ottimista, esente dalla violenza contro donne e ragazze" afferma Mariagrazia Timo, capogruppo di maggioranza e consigliere delegata alla cultura del Comune.

"La nostra amministrazione comunale ha prontamente aderito alla campagna internazionale "Zonta says no - Orange the world": dal 25 novembre abbiamo così illuminato di arancione l'oratorio di San Giovanni, simbolo di Ortovero, per tutti i sedici giorni di attivismo contro la violenza di genere” aggiunge la consigliere delegata.

“A questa azione dimostrativa è seguita l'inaugurazione della panchina arancione, con la benedizione nella giornata dell'Immacolata e alla presenza di tanti ortoveresi che ne hanno compreso, con emozione, il significato simbolico" dichiara il sindaco Osvaldo Geddo.

Lunedì 9 dicembre, la panchina è stata quindi posizionata in viale Chiesa dove, con la partecipazione delle classi della scuola secondaria di primo grado: si è svolto un momento di riflessione sull'importanza del rispetto reciproco.

"La panchina riporta il numero verde antiviolenza 1522, così come i riferimenti del locale Centro Antiviolenza Artemia Gentileschi. Occorre impegnarsi quotidianamente contro il femminicidio, la violenza contro le donne, fisica, psicologica, economica e lo stalking”.

“Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno preso parte a questa iniziativa" conclude Mariagrazia Timo, nel ruolo anche di presidente dello Zonta Club Alassio-Albenga.