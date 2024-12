Verde pubblico a Borghetto S. Spirito: potatura per circa 90 esemplari di palma 'Washingtonia'

A Borghetto Santo Spirito sono in programma nei prossimi giorni interventi sul verde pubblico.

A darne notizia è il consigliere delegato Paolo Erre: "Continua l’attenzione della amministrazione comunale per il verde pubblico e l’arredo urbano cittadino. In questi giorni, con termine previsto entro le festività del Santo Natale, inizieranno i lavori di potatura di circa 90 esemplari di palma 'Washingtonia', presenti in varie zone del paese ma per lo più situate lungo corso Europa (via Aurelia). Le stesse palme nel 2022 erano già state oggetto di un radicale intervento di potatura ed accurata pulizia del fusto, molto apprezzato da turisti e commercianti della zona".