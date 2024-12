Casella (Avs): "La mafia in Liguria esiste: negarlo è pericoloso"

"Malgrado il negazionismo di alcuni esponenti politici, la criminalità organizzata, nella nostra regione, esiste. Lo dimostrano il lavoro della magistratura e le recenti inchieste giornalistiche di Report".

Ad affermarlo è il consigliere regionale alassino di Alleanza Verdi-Sinistra, Jan Casella. Che aggiunge: "Chi ha ruoli di responsabilità politica deve continuamente vigilare e mantenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso, senza minimizzare".

"Nelle scuole di tutta la Liguria si svolgono preziose iniziative, in cui i docenti trasmettono i valori di legalità e giustizia ai ragazzi, raccontano la vita di donne e uomini che hanno sacrificato la propria vita contro le mafie, insegnano a non voltarsi dall'altra parte, a non chiudere bocca e orecchie - continua - Questo lavoro inestimabile non va vanificato con superficiali e pericolose affermazioni. Anzi, il lavoro degli insegnanti deve'ssere un esempio per chi ha l'onore di servire le istituzioni".