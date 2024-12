Celle, scattati gli interventi di allungamento del Molo Crocetta: ruspa al lavoro (FOTO)

Sono scattati all'inizio della settimana e dureranno fino al 30 aprile del 2025, come disposto dall'ordinanza della Capitaneria di Porto, i lavori per il prolungamento del Molo Crocetta a Celle Ligure.

Le ruspe sono infatti al lavoro per il posizionamento dei massi che in prima battuta erano stati collocati sul litorale nella zona di San Bastian.

Gli interventi per il ripascimento strutturale sulla spiaggia cellese erano già scattati alla conclusione della stagione estiva con la prima parte dei lavori che era partita nell'estate del 2023 sul litorale dei Piani e la seconda che si concluderà proprio con il ripascimento da circa 35.000 mq di materiale sulla spiaggia del centro ed il prolungamento del “Pennello”.

"Il progetto è stato approvato ed assegnato dall’amministrazione precedente e non è modificabile. Gli scogli ora a protezione dell’area di manovra, verranno poi utilizzati per il prolungamento del molo via terra - avevano spiegato nelle settimane scorse dal Comune - Il Rio Santa Brigida ed il Rio Ghiare, chiusi dalla pista di passaggio dei mezzi, verranno aperti ogni qual volta sia prevista pioggia intensa o mareggiata".

"La durata dei lavori prevista è di circa 6 mesi e ha reso necessario il loro inizio ad ottobre, per fare in modo che si concludano prima di Pasqua 2025 e non vadano ad interferire con la stagione estiva, ovviamente ciò comporta che purtroppo siano effettuati in periodo più a rischio mareggiate" avevano concluso dall'amministrazione comunale cellese.

Nei mesi scorsi prima con l'amministrazione Mordeglia poi con quella guidata dal sindaco Marco Beltrame non erano mancate polemiche sul materiale utilizzato per il ripascimento.

L'ex prima cittadina, attuale consigliere di minoranza, nel marzo del 2024 aveva risposto alle critiche soffermando sulla scelta degli inerti, l'approvazione di Arpal, la tecnica dei pennelli rifornitori e le mareggiate.

I lavori di difesa degli arenili sono stati finanziati con risorse del PNRR per 5 milioni 526mila 933,18 euro e prevedono complessivamente il ripascimento della spiaggia dei Piani prima della stagione estiva 2024), l'allungamento del Molo Crocetta ed il ripascimento della spiaggia del centro a partire da ottobre 2024.

La decisione di optare per il ripascimento era stata presa dopo la bocciatura per carenza di risorse del progetto di salvaguardia del paese con le isole sommerse. Anche se l'attuale amministrazione non ha abbandonato questa ipotesi.