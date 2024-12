Ceriale, controlli della Polizia Locale sul territorio e in arrivo il “Nonno-Nonna vigile”

In vista delle festività natalizie la Polizia Locale di Ceriale ha pianificato una serie di controlli del territorio mirati a garantire una maggiore sicurezza del territorio. In particolare si svolgeranno servizi particolari con posti di blocco sulle principali vie di comunicazione stradali, oltre a ispezioni presso la stazione ferroviaria e all'esterno dei centri commerciali.

Nell'anno in corso sono state svolte circa cinquanta attività di indagine per garantire la sicurezza dei cittadini. Quotidianamente posti di controllo sul territorio concorrono al controllo delle persone che frequentato la cittadina.

Il sindaco Marinella Fasano e il consigliere alla sicurezza del Comune cerialese Marcello Stefanì, come già evidenziato da quest’ultimo in occasione dell’ultimo Consiglio comunale, rilevano che “il personale del corpo della polizia locale si sta adoperando con impegno nello svolgimento delle proprie mansioni a favore della collettività”.

“Grazie all’ausilio delle telecamere presenti sul territorio e all’approvazione del nuovo regolamento in materia di sorveglianza è possibile garantire maggior sicurezza al cittadino. Tali strumentazioni possono essere utilizzate, oltre che per sventare la commissione di illeciti amministrativi, come deterrente per i malintenzionati nonché per l’accertamento e la prevenzione di reati da parte degli operatori con funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza o come supporto alle indagini svolte anche da parte di altre forze di polizia” affermano ancora sindaco e consigliere delegato.