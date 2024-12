Savona, passeggiata a mare: i Bagni Umberto sollevano questioni tecniche

Lascia perplessi molti gestori dei bagni marini la passeggiata a raso di via Nizza. Nei giorni scorsi Alberto Delucis, dei Bagni Umberto, ha avuto un incontro con il sindaco Marco Russo, che ha effettuato un nuovo sopralluogo sui cantieri nel tratto di spiaggia libera vicino ai Bagni Umberto. Un problema sarebbero le quote della passeggiata che, a Levante degli Umberto, non sarebbe sopraelevata ma alla stessa altezza della spiaggia.

"Nella parte a Levante dei bagni le quote non sembrano rispettate – spiega Delucis – e la passeggiata non risulta sopraelevata ma più bassa del livello della sabbia. Con le prime mareggiate, se non verrà danneggiato, l'impalcato sarà completamente sommerso dalla sabbia. Quanto costerà e come si potrà ripulirla? Noi, in genere, usiamo un bobcat, ma l'impalcato della passeggiata reggerà il peso di un mezzo simile? E poi resterà una passeggiata monca perché viene fatta solo sulle spiagge libere, per non parlare del tratto che è stato stralciato".

Nell'incontro con il sindaco Russo, Delucis ha fatto presente queste problematiche sulla passeggiata che delimita i bagni sia a Levante sia a Ponente.