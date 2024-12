Ragazzo vittima di bullismo, la mamma: "Ha avuto il coraggio di raccontarmi tutto, nessuno dovrebbe soffrire così"

Un ragazzo di soli 14 anni, vittima di episodi ripetuti di bullismo, ha trovato il coraggio di denunciare quanto sarebbe accaduto nella sua scuola nel ponente savonese. In queste ore, la famiglia con il preside dell’istituto scolastico stanno definendo il trasferimento in una nuova sede per garantirgli un ambiente sereno dove proseguire gli studi.

Dopo le parole del preside (leggi QUI), la mamma del giovane racconta i difficili mesi trascorsi: “Mio figlio è un ragazzo educato e impegnato, ma è stato a lungo vittima di dispetti, minacce e insulti pesanti, sia a scuola che nella chat di gruppo – racconta -. Non è vero che non esiste il branco: gli atti di bullismo ci sono stati ed erano mirati, ‘aggredendo’ più volte anche la sua indipendenza: il motorino. Hanno più volte manomesso il mezzo, rompendo pezzi e gettandoli nel cortile, lasciandolo a piedi. La scuola ne era al corrente”.

La situazione, secondo la mamma, è andata peggiorando anche in aula: “Recentemente hanno manomesso il pc utilizzato durante le ore di informatica, impedendogli di salvare i dati. Quando ha protestato - spiega -, l'insegnante lo ha allontanato mentre gli altri ridevano. Mio figlio ha avuto il coraggio di raccontarmi tutto solo a ottobre, dopo aver sopportato in silenzio per lungo tempo”.

Secondo il racconto della mamma, la famiglia, in contatto con la scuola dal 23 ottobre scorso, avrebbe più volte parlato con il responsabile del plesso e infine anche con il preside, ma ora ha scelto il trasferimento per permettere al ragazzo di ritrovare la tranquillità. “Non posso fermarmi ora – aggiunge la mamma – Lui ha avuto il coraggio e io sto facendo tutto il possibile per assicurargli un futuro sereno. Nessun ragazzo dovrebbe soffrire così”.

Il preside dell’istituto aveva dichiarato che la scuola sta lavorando per approfondire la vicenda: “Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri e ho intenzione di avviare un esposto in Procura. Nulla verrà tralasciato per fare chiarezza”. Tuttavia, il dirigente scolastico ritiene che non vi sia un “branco”, ma piuttosto “difficoltà complessiva”.

Il Comune ha espresso solidarietà alla famiglia, ribadendo l’impegno nella lotta contro il bullismo: “Siamo vicini al ragazzo e ai suoi genitori. La nostra porta è sempre aperta per offrire supporto. Continueremo a promuovere progetti nelle scuole per prevenire episodi simili”.