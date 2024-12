Regione, Invernizzi (FdI) esalta il programma di Bucci: "Disegna il futuro della Liguria tra sviluppo e innovazione"

«Turismo, sanità, infrastrutture, imprese. Quello del presidente della Regione Marco Bucci non è un libro dei sogni, ma un programma che disegna il futuro della Liguria tra sviluppo e innovazione che sono gli elementi cardine anche del nostro programma elettorale». Lo ha detto Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo quest'oggi in Consiglio Regionale durante la seduta che ha visto al confronto maggioranza e opposizione proprio sul programma del governatore, presentato la settimana scorsa.

«Quello del presidente Bucci è il frutto di uno studio attento e preciso che passa attraverso diverse componenti come il turismo, le infrastrutture e anche il sostegno alle imprese» dice Invernizzi, che in consiglio ha elencato punto per punto gli elementi più importanti della linea programmatica della maggioranza.

«Un piano d’azione che si concentra su vari settori strategici - continua -. Sul turismo con iniziative di promozione di sicuro interesse come un turismo integrato che abbracci tutta la regione, creando le Destination Management Organization (DMO) per coordinare risorse e iniziative turistiche, e sviluppando il Destination Management System (DMS) per migliorare l'esperienza dei visitatori; sulle infrastrutture moderne a cominciare dal completamento di progetti fondamentali come la Gronda di Genova, il Terzo Valico e la linea ferroviaria Pontremolese, dell’Andora-Finale Ligure, insieme a progetti di mobilità sostenibile, come la ciclovia turistica tirrenica e ancora su economia e lavoro con investimenti mirati nelle aree industriali in crisi, come la Valbormida, e nel settore della Blue Economy con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e supporto alla portualità turistica».

«Altro capitolo - afferma Invernizzi - riguarda i giovani e la formazione con la creazione di opportunità formative e professionali, con azioni concrete per ridurre il tasso di NEET e migliorare l'accesso alla formazione. E poi la sanità con la riorganizzazione della sanità territoriale anche e soprattutto nel Ponente con gli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga, il potenziamento delle case di comunità, la riduzione delle liste d'attesa e iniziative mirate sulla prevenzione».

«Il programma - conclude Invernizzi - punta a un futuro competitivo, inclusivo e sostenibile per la Liguria, con un forte impegno verso la crescita economica, la sostenibilità e il benessere sociale».