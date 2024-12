Tari a Loano, l'assessore Cepollina replica alla minoranza: "Aumento tra i più bassi dell’ambito provinciale, altro che stangata"

"Non comprendo dove sia la 'beffa' per il periodo di invio e pagamento della 'bolletta' - prosegue Cepollina - proprio per agevolare in particolare le attività produttive, il pagamento a fine anno o con seconda rata a febbraio è stato pensato anche per far pagare dopo gli incassi natalizi e non ad ottobre o novembre in periodo 'morto' per commercio e turismo. Forse i consiglieri di minoranza non sanno, nonostante glielo abbia ribadito in un recente Consiglio Comunale, che non possiamo 'ridiscutere il contratto' con SAT perché per accordi a livello provinciale i contratti preesistenti sono stati prorogati per tre anni e ne è passato solo uno, quando SAT ci proporrà il nuovo contratto di servizio sarà cura dell’amministrazione verificarlo ed adattarlo alle nostre esigenze con la collaborazione di tutte le associazioni di categoria e pure della minoranza se abbandona l’atteggiamento da 'teatrino della politica' e vuole contribuire effettivamente al miglioramento del servizio".