Loano, stangata Tari. La minoranza: "I tanto annunciati aumenti sono diventati realtà"

A Loano, così come in altre località della provincia, sono in consegna in questi giorni le bollette relative alla tassa rifiuti. Sul tema è intervenuto il gruppo di minoranza Nuova Grande Loano, che non ha risparmiato critiche all'amministrazione comunale.

"Molti di noi hanno trovato nella buca delle lettere l’attesa (o temuta) bolletta della Tassa Rifiuti - si legge sulla pagina Facebook del gruppo consiliare - Noi l’avevamo già previsto: in Consiglio ci siamo opposti, ma ecco che i tanto annunciati aumenti sono diventati realtà. Non solo i costi sono lievitati, ma il metodo di pagamento si dimostra ancora più penalizzante per le attività già provate dagli aumenti: chi non paga in un’unica soluzione entro il 31/12 sarà costretto a due rate, il 31/12 e il 28/02/2025. Oltre al danno, la beffa".