Savona, non solo Confuoco. Il 22 dicembre all'associazione "A Campanassa" il Premio Spadolini

Tornerà domenica 22 dicembre, a Savona, la tradizionale manifestazione del Confuoco, l'evento storico che ogni anno coinvolge la comunità locale con l'imponente falò principalmente di rami di alloro. A organizzarla, come sempre, sarà l’associazione "A Campanassa" che quest’anno celebra un'importante ricorrenza: il centesimo anniversario dalla sua fondazione.

La cerimonia si terrà alle ore 16 presso il Teatro Chiabrera e rappresenta un riconoscimento per l’impegno dell’associazione nel custodire, tramandare e tutelare le tradizioni savonesi, con un particolare focus sulle radici culturali della comunità. All'associazione verrà consegnato il premio Spadolini.

Questo premio, che porta il nome di colui che fu Ministro della Cultura Giovanni Spadolini, si distingue per l’alta considerazione della cultura e delle tradizioni locali, ritenute elementi essenziali del patrimonio nazionale.

Il 2024, dichiarato dall’Italia "Anno delle Radici Italiane", ha visto anche Savona candidarsi come futura Capitale Italiana della Cultura, un ulteriore motivo di orgoglio per la città e per l’associazione A Campanassa, che da sempre rivolge attenzione alle tradizioni locali.

Il riconoscimento verrà consegnato da Ivan Drogo Inglese, presidente dell'ente Stati Generali del Patrimonio Italiano, al presidente dell'associazione Dante Mirenghi.

La cerimonia sarà seguita dal concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, a testimonianza dell'importanza dell'evento.

Inoltre, l’ente Stati Generali del Patrimonio Italiano ha già annunciato l'inserimento del Santuario di Nostra Signora di Misericordia nelle Giornate Europee del Patrimonio 2025, promosse dalla Commissione Europea e dal Consiglio d’Europa.

Un altro passo importante verso il riconoscimento del patrimonio culturale della città.