Una nuova raccolta per permettere a Ivan di proseguire le cure nella clinica specializzata in Austria

A lanciare l'appello è Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano: "Questo è Ivan - scrive in un posto su Facebook - tutti noi probabilmente abbiamo sentito parlare di lui e della sua storia che si lega inesorabilmente al quel 30 settembre 2023 e a quella lunga lotta tra la vita e la morte". Da quel giorno la vita di Ivan e della sua famiglia è stata stravolta. Dopo le cure al San Martino, la mamma Monica ha preso la decisione di portare il figlio in una clinica specializzata in Austria.

"Ivan da pochi mesi vive in Austria – prosegue Pastorelli - in una clinica riabilitativa d’eccellenza in cui, come mi ha raccontato mamma Monica, ha già conquistato obiettivi importanti, forse impensabili fino a poco tempo fa come la rimozione del catetere vescicale e della cannula che lo sosteneva nella nutrizione. I successi ottenuti in così poco tempo sono la chiara testimonianza dell’importanza delle terapie a cui è sottoposto, queste terapie hanno però un costo difficile da sostenere e Ivan ha bisogno di tutti noi per rendere la sua permanenza in Austria abbastanza lunga da poter raggiungere obiettivi ancora più importanti".