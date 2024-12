Savona, l'ultimo commosso saluto all'urologo Pierluigi Cortese

Una chiesa di San Paolo in via Giusti gremita per salutare lo storico urologo dell'ospedale San Paolo Pierluigi Cortese scomparso all'età di 65 anni.

In tanti si sono stretti nel cordoglio per salutare il medico particolarmente stimato da colleghi e pazienti per la sua grande umanità, disponibilità, gentilezza e professionalità.

Pilù, così era chiamato dagli amici e colleghi, faceva parte del team di Urologia del San Paolo che, tra i primi, aveva introdotto l'uso del robot Da Vinci per eseguire interventi laparoscopici di altissima accuratezza e precisione per il trattamento del tumore prostatico e renale.

È stato inoltre presidente dei Lions Club Savona Host.