Tovo, il 15 dicembre la presentazione del libro di Vincenzo Barlocco "La rosa di Kabul"

Con il patrocinio del comune di Tovo San Giacomo sarà presentato domenica 15 dicembre alle 17:30 il secondo libro di storia locale "La rosa di Kabul” di Vincenzo Barlocco, che per curiosità e passione è diventato un “cacciatore di memorie”.

La presentazione si terrà nel salone delle scuole elementari di via Accame 15 e sarà condotta da Piergiorgio Morro e Ivan Lodo, appassionati di storia locale e presentatori delle manifestazioni organizzate dal Centro Storico Jus Tenens.

Il libro, edito da Erga Edizioni di Genova contiene oltre 50 brevi storie autentiche accadute fra i primi del 900 e gli anni 70 , che l’autore ha raccolto questi anni, e che come nel precedente libro “L’ultimo pensiero della giornata” sono finite nel nuovo libro.

Il titolo un po’ insolito “La rosa di Kabul” prende spunto dall’ultima storia che in ogni caso è ambientata a Tovo e che è documentata dalla foto di copertina realizzata dal fotografo Mino Amandola.

L’amministrazione comunale di Tovo San Giacomo è sempre vicina al mondo della scuola e continua ad investire per migliorarla - spiega Sabrina Tameo – Consigliere Delegato alla Pubblica Istruzione di Tovo San Giacomo – anche per questo motivo ha patrocinato questa presentazione ed ha concesso l’uso della Scuola Primaria anche in relazione alla destinazione dei proventi ad attività sociali e a favore delle scuole del nostro paese.