Apre "Stella 51" a Santa Giustina. Il Comune: "Auguri per questa vostra avventura"

A Stella apre una nuova attività commerciale. Da ieri infatti ha aperto nella frazione di Santa Giustina "Stella 51" l'attività che vende pizza, kebab e focaccia.

In un momento storico nel quale diversi negozi sono costretti a tirare giù la serranda per via del caro affitti e dell'aumento spropositato delle bollette, l'apertura nel comune dell'entroterra va controcorrente.

"Un grosso augurio di in bocca al lupo a questa nuovissima attività che apre le sue porte da questa sera (ieri. ndr) in quel di Stella - dicono dal Comune - Benvenuti a Stella Santa Giustina a Stella 51, pizza - kebab e focaccia da asporto. I nostri più sentiti auguri da parte dell’Assessore al Commercio, del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale per questa vostra nuova ed interessante avventura".