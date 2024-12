Incidente in via Leon Pancaldo ad Albissola Marina: soccorsi mobilitati

Un incidente stradale, che ha coinvolto una sola auto (una Ford Puma), si è verificato intorno alle 5.30 in via Leon Pancaldo ad Albissola Marina.

A bordo del mezzo, secondo quanto riferito, viaggiavano quattro ragazzi: sebbene non abbiano riportato gravi conseguenze, per loro si è reso comunque necessario il trasferimento all'ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso.