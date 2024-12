La botanica, una passione familiare per la savonese Laura Brattel: "Racconto briciole di storia della mia famiglia"

Una passione tramandata di generazione in generazione che sta portando avanti facendola diventare un lavoro.

La savonese Laura Brattel e il mondo della botanica, da sempre, da quando è nata sono una cosa sola e da alcuni anni come herbaria Forager e guida ambientale escursionistica tramanda in provincia di Savona la conoscenza delle erbe e del mondo vegetale.

"La cultura delle erbe ha origini antichissime, infatti le donne da tempo immemore si tramandano il sapere erboristico e io per esempio racconto briciole di storie della mia famiglia" spiega Laura Bratell che è stata intervistata in "Linea Verde Sentieri" a Triora e nella Valle Argentina e poi da France 5 che ha girato un documentario lo scorso agosto tra Alassio, la Colletta di Castelbianco, Badalucco e il levante imperiese.

Linguista storica, si è occupata del territorio dal punto di vista della toponomastica, ma dal 2020 ha deciso di aprire la partita iva e concentrarsi sulla sua passione che si può definire familiare.

"Non ho mai abbandonato la botanica, ho sempre continuato a studiarla. Ho sempre proseguito la raccolta alimentare e officinale ma nel 2020 durante il Covid non sono più potuta andare nei boschi e ho iniziato a scrivere articoli sulle erbe tramite la memoria storica di mia nonna, mia mamma e le mie zie - ha continuato Laura Brattel - Sono stata poi chiamata per svolgere corsi di ricoscimento piante e ho aperto la partita iva. Con la Regione ho fatto un corso e ho preso il brevetto di guida ambientale escursionistica e con queste posso portare le persone a fare escursioni".

Riconoscimento delle piante, attenzione e come rispettare la natura tra i suoi mantra.

"Prima di tutto una raccolta etica, ad esempio se ne vedi 10 erbe ne raccogli solo 4, se ce n'è una sola di una specie la lasci lì - spiega - Tutto deve essere rispettato perchè sennò si rimane senza da mangiare".

"Nella mia famiglia la botanica si spiegava nei primi mesi di età. Mia nonna di Ellera ad esempio mi ha insegnato tante cose e aveva saputo le sue nozioni da un'anziana che l'aveva istruita sulla particolarità delle erbe - conclude Laura Brattel che nel 2022 ha scritto il libro "Prebuggiùn. Guida alle erbe spontanee commestibili della nostra tradizione" - Bisogna ancora fare tanto lavoro perchè poi si perde questa attività. Abbiamo perso un grande patrimonio culturale del nostro passato come ad esempio quando piantare una pianta e come guardare la luna".