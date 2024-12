Inclusione e sport: al Tennis Club Garlenda giochi, partite e festa per gli ospiti dell'Istituto Medico Pedagogico di Borghetto

Una giornata all'insegna del tennis a Garlenda per gli ospiti dell'Istituto Medico Pedagogico di Borghetto S. Spirito. Sport, movimento, socialità e lo scambio degli auguri natalizi in un momento di gioia e condivisione.

"Siamo profondamente orgogliosi per l’evento che si è svolto, dedicato ai ragazzi disabili, in cui abbiamo avuto il piacere di giocare, allenarci insieme e concludere la giornata con uno splendido augurio di Natale", è il commento dell'Assessorato allo Sport del Comune di Garlenda. E ancora: "Esprimiamo un sincero ringraziamento agli educatori, agli allenatori e agli organizzatori che, con il loro impegno e la loro dedizione, rendono possibili iniziative di questo tipo. Eventi come questo devono continuare a essere promossi, perché regalano ai ragazzi non solo la possibilità di mettersi in gioco, ma anche di sentirsi parte di una comunità che li sostiene e li valorizza".

Sulla stella lunghezza d'onda il Tennis Club Garlenda, che regolarmente accoglie per giornate di sport gli ospiti di Sacra Famiglia, Istituto Medico Pedagogico dell'Asl 2 Savonese e Anfas. "Siamo una struttura aperta a tutti - sottolineano dal club - Da una quindicina di anni si svolge un progetto per ragazzi con problemi psichici relazionali. Da quest' anno il numero dei partecipanti è cresciuto molto, giungendo a 35 ragazzi, grazie anche alla cooperativa Jobel e al suo interessamento; i corsi sono stati ampliati da una volta alla settimana a due incontri".