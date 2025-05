A Borghetto Santo Spirito l’ultimo saluto a Francesco Cristiani

Si sono svolte oggi a Borghetto Santo Spirito, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, le esequie di Francesco Cristiani, scomparso nei giorni scorsi.

Cristiani, figura conosciuta e stimata sul territorio, fu il fondatore dell’agenzia Edilriviera, nata nel 1973 e oggi guidata dalla figlia Paola, attiva nella compravendita e l’affitto di immobili, tra appartamenti, ville, rustici e case vacanza, tra Borghetto e Loano.

Numerosi i messaggi di cordoglio giunti in queste ore. Tra questi anche quello del sindaco Giancarlo Canepa: "L’amministrazione comunale sì unisce al dolore della famiglia Cristiani per la perdita del caro Francesco. Stimato professionista, si è sempre distinto per una visione lungimirante della professione".