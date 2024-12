Ospedale di Cairo, i dati dell'attività chirurgica: dopo la ripartenza già 142 interventi

"Come è noto l’attività chirurgica presso le sale operatorie dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte è ripresa lo scorso 8 ottobre, a parte un periodo di sospensione legato all’evento alluvionale del 26 ottobre. Al 13 dicembre 2024 sono già stati effettuati complessivamente 142 interventi chirurgici, distribuiti tra diverse specialità: Chirurgia Generale, Chirurgia della Mano, Chirurgia Plastica e Dermatologia". A darne notizia, attraverso una nota stampa, è l'Asl2 Savonese.

"In dettaglio - si legge nella nota - sono stati realizzati 25 interventi di Chirurgia Generale, prevalentemente per il trattamento di ernie; 34 interventi di Chirurgia della Mano; 64 interventi di Chirurgia Plastica; 19 interventi di Dermatologia. L’attività chirurgica per il 2024 proseguirà il 18 e 19 dicembre ove si svolgeranno 12 sedute, a cui seguirà una pausa nelle sole giornate festive. A partire da mercoledì 8 gennaio 2025, riprenderà regolarmente ogni mercoledì e giovedì".

"Oltre allo sforzo della SC Chirurgia si sottolinea l'apporto della SC Anestesia e Rianimazione di Savona e quello degli operatori del comparto di Cairo Montenotte, che ha reso possibile lo svolgimento delle attività in modo puntuale ed efficiente" concludono dall'Asl2 Savonese.